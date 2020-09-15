بالصور.. إحباط مخطط ارهابي بسوق شعبي في اللحظات الأخيرة

2020/09/15 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخطط إرهابي لإستهداف المواطنين العُزل في سوق شعبي ببعقوبة من خلال عملية إستباقية نُفذت قبل التفجير بدقائق

تم من خلالها إعتقال الإرهابي الذي يحمل بحوزته عبوة ناسفة.

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