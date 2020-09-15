وزارة الاتصالات تقر التسعيرة الجديد للانترنت وزيادة السعات المجهزة

2020/09/15 | 14:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاتصالات عن اقرارها التسعيرة الجديدة بخصوص العروض التشجيعية والتنظيمية لتحسين مستوى جودة الانترنت بعد عدد من الاجتماعات والمناقشات المثمرة من قبل اللجان التخصصية في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.واضافت في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان "قرار الوزارة الجديد جاء تزامناً مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبأشراف مباشر من وزير الاتصالات اركان الشيباني والمتضمنه ضرورة معالجة الضعف الحاصل في شبكات الانترنيت وجودة خدمة الانترنيت المقدمة الى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ(ISPs) وشركات الهاتف النقال".وتضمن القرار "زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على ايرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات".وتابعت: "علماً ان زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها وزارة الاتصالات نافذه اعتباراً من ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ هي مشروطة بتوزيعها وايصالها الى المواطنين بنفس الاسعار السابقة دون زيادة او نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياساً بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة اي تكاليف مالية اضافية تفرض على كاهل المواطن" .و اشارت الى انه "سوف يتم اعتماد التقارير الفنية الواردة من هيئة الاعلام والاتصالات التي تتضمن معلومات تفصيلية عن جودة خدمة الانترنيت الـ (SLA) المقدمة من قبل شركات مجهزي الخدمة الـ (ISPs) وكذلك خدمة الانترنيت المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال".Mohameed

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