مصدر أمني يوضح لـ NRT طبيعة الانفجار الذي حصل قرب الخضراء والإنتشار الأمني

2020/09/15 | 14:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مصدر امني لـ NRT ، الثلاثاء، ان صوت الانفجار الذي سمع في العاصمة بغداد، كان نتيجة اصابة سيارة مصفحة تابعة للسفارة البريطانية بعد عودتها من المطار.

واضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ان "الحادثة لم تسفر عن أي اصابات بشرية" .





وكان مصدر امني، أكد اليوم الثلاثاء، قيام القوات الأمنية بانتشار مكثف وتطويق مدخل المنطقة الخضراء من جهة القادسية والمطار بعد سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بالقرب من جامع ام الطبول في منطقة اليرموك.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 15 أيلول 2020، ان وسط العاصمة بغداد شهد انتشارا أمنيا من مختلف الصنوف وتطويق لمدخل المنطقة الخضراء من جهة القادسية والمطار بعد سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بالقرب من جامع ام الطبول في منطقة اليرموك القريبة من شارع مطار بغداد الدولي.

يأتي ذلك بعد إعلان خلية الإعلام الأمني، عن أن منظومة "سيرام" تمكنت من معالجة صاروخي كاتيوشا حاولا استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث أشارت الخلية إلى ان "ذلك لم يوقع اية خسائر"، مبينة ان الصواريخ تم إطلاقها من منطقة علي الصالح.

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