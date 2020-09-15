وزير الصحة يقاضي طبيباً بيطرياً ’’تهجم’’ على الوزارة وملاكاتها بشأن مواجهة كورونا

2020/09/15 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق طبيب بيطري ’’تهجم’’ على وزارة الصحة و ملاكاتها.

وطالب الوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الجهات القانونية في الوزارة، باتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية، بحق الطبيب البيطري الذي تهجم على وزارة الصحة و ملاكاتها في احدى القنوات الفضائية، حيث هاجم جهود وزارة الصحة وشكك بالبروتوكولات العلاجية المستخدمة للعلاج في العراق وتهجم على الاطباء المعالجين وحرض عليهم"، وفقا للبيان.

وخاطب الوزير الهيئات والمؤسسات الاعلامية والنقابية، المعنية بضرورة "الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية، واخذ المعلومات من اهل التخصص العلمي والفني حصرا، وبالتنسيق مع الجهات الاعلامية المعنية في وزارة الصحة".

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