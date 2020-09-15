قيادي بالإتحاد الإسلامي : تعليق الآمال على زيارة الكاظمي لإقليم كردستان مؤشر على إفلاس السلطة الكردية

2020/09/15 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أعرب قيادي بارز في الاتحاد الإسلامي عن اعتقاده أن تعليق الآمال على زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقليم كردستان، مؤشر على إفلاس السلطة الكردية.وقال عمر عبد العزيز القيادي في الإتحاد الإسلامي الكردستاني في تغريدة له على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي /فيسبوك/إذا كان تنفيذ ما يسمى برنامج حكومة الإقليم للإصلاح وتوفير رواتب الموظفين مرهون بزيارة رئيس الوزراء العراقي الى إقليم كردستان، فهذا مؤشر على إفلاس السلطة الكردية سياسيا وإداريا.



وكان الكاظمي قد زار على رأس وفد حكومي رفيع محافظات اربيل والسليمانية وحلبجة اقليم كردستان يومي الخميس والجمعة الماضيين في أول زيارة له إلى إقليم كردستان منذ توليه المنصب قبل نحو 4 أشهر.وبحث الكاظمي مع المسؤولين الكرد عدة ملفات بينها الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، ومحاربة فلول تنظيم داعش، وكذلك إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة./انتهى

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