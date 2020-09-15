صدور احكام قضائية بحق / 5 / من المدانيين بقضايا تجارة المخدرات في ديالى

2020/09/15 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصدرت محكمة جنايات ديالى وجنح بعقوبة احكاما قضائية بحق خمسة من المدانيين بقضايا حيازة وترويج المخدرات .وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخه منه تم تكثيف الجهود الامنية لقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لتعقب تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة وتقديمهم للعدالة من خلال التعاون المشترك بين قيادة الشرطة والسلطة القضائية في المحافظة من اجل تقديم المتهمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل .



واضاف ان محكمة جنايات ديالى وجنح بعقوبة اصدرتا احكاما قضائية بحق / 5 / من المدانيين بقضايا حيازة وترويج المخدرات حكما بالسجن لسنوات مختلفة وفرض غرامات مالية بحقهم ./انتهى

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