ملا بختيار : الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يواجهان مخاطر الفناء

2020/09/15 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/حذر ملا بختيار القيادي في الإتحاد الوطني من أن الحزبين الحاكمين /الاتحاد الوطني ، الديمقراطي الكردستاني/ سيواجهان الفناء إذا لم يبادرا الى عقد اتفاق سياسي جديد بينهما.



وقال ملا بختيار عضو المجلس السياسي الأعلى في الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريحات متلفزة لإحدى القنوات الفضائية الكردية المحسوبة على الديمقراطي إن الأوضاع الداخلية المتدهورة، الى جانب وجود مخططات دولية، وتحالفات الدول الإقليمية مع الدول العظمى، تشكل مخاطر على الإقليم، ربما تؤدي لانفجار الوضع الداخلي.



وأضاف ملا بختيار أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في هذه المرحلة يحتاجان لعقد اتفاق سياسي جديد بينهما، والا فسيواجهان الفناء نتيجة لانفجار الوضع الداخلي.وأثارت تصريحات ملا بختيار المثيرة للجدل بشأن مراحل عاشها في الحركة الكردية المسلحة، ردود أفعال غاضبة في الشارع الكردستاني، إذ كشف عن حجم الخلافات والتصفيات الجسدية التي حدثت داخل صفوف الاتحاد الوطني الذي تأسس من مجموعة تنظيمات يسارية كردية، عام 1974./إنتهى

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