الهجرة: الكاظمي وجه جميع مؤسسات الدولة لإغلاق ملف النزوح

2020/09/15 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع المؤسسات الخدمية والأمنية والحكومات المحلية، لأخذ دورها الحقيقي في توفير البيئة المناسبة بغية عودة النازحين، وذلك ضمن خارطة طريق حكومية لغلق ملف النزوح.

وذكر الناطق باسم وزارة الهجرة ان الوزارة ستنسق بدورها مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، لتوفير البيئة المناسبة لعودة النازحين، لافتا الى ان البداية كانت في قضاء سنجار حيث تم فتح مكتب يهدف لعودة أكبر عدد ممكن من العائلات النازحة.

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