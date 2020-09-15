2020/09/15 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حصلت موافقة معالي وزير التربية ، الأستاذ علي حميد الدليمي ، اليوم (الثلاثاء 15 أيلول) ، على مناقلة المقاعد الشاغرة بذات الاختصاص ضمن خطة الوزارة للعام الدراسي 2020 – 2021 .وأوضحت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي أن ، مديرية الإجازات الدراسية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ، اصدرت تعليمات وزارية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوافق على مناقلة المقاعد الشاغرة بذات الاختصاص ضمن خطة الدراسات العليا للعام 2020 – 2021 المركز الخبري الوطني.

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