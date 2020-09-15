وزير التربية يوافق على مناقلة المقاعد الشاغرة بذات الاختصاص ضمن خطة الدراسات العليا

2020/09/15 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصلت موافقة معالي وزير التربية ، علي حميد الدليمي ، اليوم (الثلاثاء 15 أيلول) ، على مناقلة المقاعد الشاغرة بذات الاختصاص ضمن خطة الوزارة للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وأوضحت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن” مديرية الإجازات الدراسية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ، اصدرت تعليمات وزارية ، بشأن مناقلة المقاعد الدراسية ضمن خطة الوزارة للدراسات العليا لعام 2020 – 2021 ، أذ تنص تلك التعليمات بأن يكون موعد المناقلة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أيلول الجاري ، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 17 من ذات الشهر .

وتابع البيان ، أما بالنسبة للمديريات العامة للتربية في جميع المحافظات ، ستكون مناقلة المقاعد في ما بين خططهم حسب المقاعد الشاغرة ، أذ يكون التقديم عن طريق المديرية نفسها حصراً ، أما مسألة المناقلة للمديريات العامة للتربية في ديوان الوزارة ستكون فيما بينهم وضمن خططهم والتقديم يكون عن طريق مديرية الاجازات الدراسية .

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