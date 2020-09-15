اعتبارًا من اليوم.. وزارة الاتصالات تقر التسعيرة الجديدة للانترنت وتعلن ادخال السعات الجديدة للخدمة

2020/09/15 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات اقرار التسعيرة الجديدة للانترنت، فضلا عن ادخال السعات الجديدة للخدمة اعتبارًا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان إن “القرار الجديد متضمنة ضرورة معالجة الضعف الحاصل في شبكات الانترنيت وجودة خدمة الانترنيت المقدمة الى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ(ISPs) وشركات الهاتف النقال”.

وبحسب الوزارة فإن “القرار تضمن زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على ايرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات”.

واشارت الى ان “زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها وزارة الاتصالات نافذه اعتباراً من ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ ، هي مشروطة بتوزيعها وايصالها الى المواطنين بنفس الاسعار السابقة دون زيادة او نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياساً بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة اي تكاليف مالية اضافية تفرض على كاهل المواطن” .

و اضاف: “سوف يتم اعتماد التقارير الفنية الواردة من هيئة الاعلام والاتصالات التي تتضمن معلومات تفصيلية عن جودة خدمة الانترنيت الـ (SLA) المقدمة من قبل شركات مجهزي الخدمة الـ (ISPs) وكذلك خدمة الانترنيت المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال.”

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