قبل حلول ’الكارثة’ بدقائق.. إحباط مخطط لتفجير عبوة ناسفة في سوق شعبي (صور)

2020/09/15 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، مخططاً لاستهداف المواطنين في سوق شعبي بمحافظة ديالى.



وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيلول 2020)، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب احبطت مُخططا إرهابيا لإستهداف المواطنين العُزل في سوق شعبي ببعقوبة، وذلك من خلال عملية استباقية نُفذت قبل تنفيذ عملية تفجير بدقائق".

وأضاف، "بعد إحباط العملية، تم اعتقال الإرهابي الذي كان يحمل بحوزته عبوة ناسفة".

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