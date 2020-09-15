حكم بالسجن عامين للصحفي الجزائري خالد درارني 

2020/09/15 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، حكما بالسجن عامين مع النفاذ في حق الصحفي، خالد درارني، مع إبقائه في السجن حيث الذي يقبع فيه منذ 29 مارس، بحسب المحامي، مصطفى بوشاشي، أحد أعضاء هيئة الدفاع.

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