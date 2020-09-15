الغرب يحث السعودية على إطلاق سراح ناشطات ومحاكمة قتلة خاشقجي

2020/09/15 | 14:47 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1ملصق للصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي في صورة من أرشيف رويترز جنيف (رويترز) - أبدت عشرات الدول الغربية قلقها يوم الثلاثاء من استمرار احتجاز ناشطات في السعودية ودعت إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق” من بينهن لجين الهذلول.وقالت “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”.وقرأت الدنمرك بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين” وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.تغطية صحفية ستيفاني نيبهاي - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

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