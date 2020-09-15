2020/09/15 | 14:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الشرطة تكرّم فريقها الكروي بالرغم من الخسارة امام الاهلي السعودي بهدف دون رد في منافسات دوري ابطال اسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/15 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي الشرطة تكرّم فريقها الكروي بالرغم من الخسارة امام الاهلي السعودي بهدف دون رد في منافسات دوري ابطال اسيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي الشرطة تكرّم فريقها الكروي بالرغم من الخسارة امام الاهلي السعودي بهدف دون رد في منافسات دوري ابطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).