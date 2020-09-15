جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مُخططاً إرهابياً لاستهداف المواطنين في ببعقوبة

2020/09/15 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، احباط مخطط إرهابي في بعقوبة.

وقال الجهاز، في بيانه تلقته /المعلومة/ إنه “تم احباط مُخطط إرهابي لإستهداف المواطنين العُزل في سوق شعبي ببعقوبة”.

وأضاف، أن “الأمر تم من خلال عملية إستباقية نُفذت قبل التفجير بدقائق”.

وأوضح، أن “العملية أسفرت عن إعتقال الإرهابي الذي يحمل بحوزته عبوة ناسفة”.



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