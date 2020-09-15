ما السبب الحقيقي وراء عجز الدولة في تامين رواتب الموظفين؟

2020/09/15 | 14:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

عزت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، العجز في تامين رواتب الموظفين الى تحويل الكاظمي اموال لكردستان واصداره اوامر تعيينات بدون غطاء مالي.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي لـ/المعلومة/ ان “قانون الاقتراض السابق الذي صوت عليه مجلس النواب امن رواتب الموظفين الى نهاية العام الجاري من دون الحاجة الى أي اقتراض اخر او وجود أي عجز”.

واضاف انه “بعد الاقتراض حول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اموالا الى كردستان واصدر اوامر تعيينات وبدرجات خاصة جميعها من دون غطاء مالي”، مشيرا الى ان “تلك التعيينات والاموال المحولة احدثت عجزا وحالت دون تامين رواتب الموظفين وايجاد صعوبة في توفيرها كل شهر”.

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، امس الاثنين، عن تعرض وزير المالية الحالي الى ضغوطات كبيرة لصرف مبالغ تقدر بـ 2 ترليون دينار الى اقليم كردستان.انتهى25و

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