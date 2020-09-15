2020/09/15 | 14:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف لموقف محرج بعد مقطع فيديو شاركته مع جمهورها عبر حسابها الرسمي في انستجرام وظهرت فيه بفستان أصفر طويل وشعر أسود مسدول على الأكتاف وخصر نحيل اتهمت على اثره باستخدام برنامج تعديل الصور الفوتوشوب لظهور خصرها بشكل مثالي.

وعلقت يوسف على الفيديو بوضع الحرفين الأولين من اسم دولة مصر في اللغة الانكليزية EG

بينما أثنى قسم من الجمهور على اطلالة رانيا وتركوا العديد من التعليقات الايجابية التي تغزلت بجمال اللون الأصفر على الفنانة المصرية

والجدير بالذكر ان يوسف كانت قد روجت للجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح بصورة ظهرت فيها رفقة الفنان أحمد مجدي وعلقت عليها بالقول”دلال ( ديدا) في الجزء الثاني عندها مفاجأت كتير في الانسه فرح، يا تري هتكون إيه؟ قريبا ”

ويشار الى ان يوسف كانت قد بدأت بحملة فضح المتحرشين عبر حسابها في تويتر ووعدت بنشر صور 5 متحرشين كل يوم بسبب تفشي حالة التحرش في مصر بشكل غير طبيعي وعدم تحرك السلطات لردعهم ومعاقبتهم

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: رانيا يوسف تتعرض لموقف محرج بعد نشر فيديو على حسابها بانستغرام) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: رانيا يوسف تتعرض لموقف محرج بعد نشر فيديو على حسابها بانستغرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).