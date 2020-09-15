2020/09/15 | 15:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ظهر الفنان العراقي السبعيني الشهير، حسين نعمة، بمقطع فيديو متحدثًا عن اصابته بفيروس كورونا، وهو اول ظهور له بعد اعلان اصابته.

وقال نعمة في مقطع فيديو نشرته عائلته ورصدته “يس عراق”، إنه “متبع الاجراءات الوقائية ولم يغادر المنزل”، مبديًا استغرابه من تعرضه للاصابة وعدم معرفته بكيفية التقاط العدوى.

وبين نعمة أن نسبة اصابته بسيطة وحالته الصحية مستقرة.

واعلنت نقابة الفنانين العراقيين يوم امس الاثنين، اصابة الفنان العراقي الشهير حسين نعمة بفيروس كورونا.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: أول ظهور للفنان السبعيني حسين نعمة بعد إصابته بكورونا.. كيف داهمه الفيروس؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: أول ظهور للفنان السبعيني حسين نعمة بعد إصابته بكورونا.. كيف داهمه الفيروس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).