2020/09/15 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بعنصرين من داعش أشرفا على مجزرة البو نمر في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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