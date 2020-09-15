القبض على داعشيين شاركا بمجزرة البونمر

2020/09/15 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية يوم الثلاثاء بالقاء القبض على عنصرين من داعش اشرفا على مجزرة عشيرة "البو نمر".

وقال الامن الوطني في محافظة الانبار في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفرزة من جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار من القاء القبض و وفق مذكرة قضائية على اثنين من عناصر داعش الارهابية المنتمين لولاية الفلوجة ويعملون بما يسمى ديوان الجند بصفة امنيين".

واضاف البيان انه "جرى تدوين اقوالهما اصولياً، واعترفا بالاشراف على مجزرة البو نمر الذي قُتل فيها قرابة خمسين مواطناً علاوة على الابلاغ عن الكثير من منتسبي الاجهزة الأمنية لغرض تصفيتهم"، مشيرا الى انه "تمت احالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".





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