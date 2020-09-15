2020/09/15 | 15:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} وقع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ميراليم بيانيتش، على عقود انتقاله الرسمية للعملاق الكتالوني بداية من الموسم الحالي 2020/2021.





وانضم بيانيتش من صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي مقابل 61 مليون يورو، بعقد لمدة 4 سنوات مقبلة تنتهي في يونيو 2024.

جاء ذلك في حضور رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، المختفي عن الإعلام الفترة الماضية أثناء وبعد أزمة، ليونيل ميسي.

ويرتدي بيانيتش مع برشلونة الرقم 8 مع الفريق في السنوات المقبلة، وهو الرقم الشاغر بعد رحيل، آرثر ميلو، إلى يوفنتوس قبل أسابيع.

Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً: بيانيتش يوقع عقوده مع برشلونة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً: بيانيتش يوقع عقوده مع برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).