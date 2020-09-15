تدَيُّن بافلوفي وأزمة قيادة - ياسين الحاج صالح

2020/09/15 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح هناك نسق يتكرر في تعامل مسلمين مع استفزازات تستهدف معتقدهم الديني، نسق المنعكس الشرطي.



يقوم هولندي بإخراج فيلم ينال من دين المسلمين، فيغتاله مسلم باسم دينه؛ ينشر رسام كاريكاتير دانمركي رسوماً تزدري الإسلام، فيهتاج مسلمون ويغضبون ويعتدون على مصالح البلد المعني؛ وتعيد جريدة فرنسية نشر الرسوم فيتعرض مقرها لعملية إرهابية ويسقط عدد من الضحايا؛ يعتدي متطرف في نيوزيلندا ويقتل عشرات من المسلمين، فتجري بعد ......





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