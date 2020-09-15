انخفاض أسعار النفط مع بطء تعافي الطلب العالمي

2020/09/15 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء، انخفاضا نتيجة مخاوف بشأن تعاف بطيء للطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانخفضت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، صباح اليوم 15 أيلول 2020، أربعة سنتات إلى 39,57 دولارا للبرميل، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين ووصل إلى 37,24 دولارا للبرميل.





وبحسب كبير المحللين في "سنوارد تريدينج " فان المعنويات تظل متشائمة في سوق النفط بسبب توقعات قاتمة لمنتجي الخام في حين أجج تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 من جديد في العديد من الدول المخاوف بشأن نمو أبطأ للطلب على الوقود عالميا".

ويتوقع كبار المنتجين وشركات التجارة في القطاع مستقبلا قاتما للطلب على الوقود عالميا بسبب الجائحة التي تهدد الاقتصاد العالمي وقلصت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، في حين قالت شركة النفط الكبرى "بي.بي إن" الطلب ربما بلغ ذروته في 2019.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكدت في تقرير شهري ان الطلب العالمي على النفط سيهوي 9,46 مليون برميل يوميا هذا العام، ارتفاعا من توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 9,06 مليون برميل يوميا.

ر.إ

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