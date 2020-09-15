بالصور.. إحباط ​مخطط 'إرهابي' لاستهداف المواطنين في سوق شعبي بإحدى المحافظات

2020/09/15 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

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قوات من جهاز مكافحة الإرهاب

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، عن إحباط مخطط "إرهابي" لاستهداف المواطنين في سوق شعبي في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، من خلال عملية إستباقية نفذت "قبل التفجير بدقائق" تم من خلالها اعتقال "الإرهابي" الذي يحمل بحوزته عبوة ناسفة.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، اليوم، 15 أيلول 2020، ان "جهاز مكافحة الإرهاب احبط، مخططا إرهابيا لإستهداف المواطنين العزل، في سوق شعبي ببعقوبة بمحافظة ديالى".وأضاف ان "تم تنفيذ عملية إستباقية قبل التفجير بدقائق، تم من خلالها إعتقال الإرهابي الذي كان يحمل بحوزته عبوة ناسفة".

ر.إ

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