الاعرجي: الأردن كان رئة العراق خلال فترة الحصار المفروض عليه

2020/09/15 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، عن أمله باستمرار التعاون بين العراق والأردن، وفي المجالات الأمنية والاستخبارية وتبادل المعلومات على وجه الخصوص.





وأكد الاعرجي خلال استقباله سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد منتصر الزعبي أن العلاقات العراقية الأردنية علاقات تأريخية، وأن الأردن كانت رئة العراق في فترة الحصار الاقتصادي في سنوات التسعينيات من القرن الماضي.

من جهته قال السفير الأردني أن العراقيين في الأردن يشعرون وكأنهم في وطنهم، وأن كرامتهم مصانة، مؤكداً أن الأردن لم يرَ من الشعب العراقي إلا الخير.

وأضاف الزعبي أن العراق حاضر في وجدان جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وأن توجيهاته للحكومة تشدد دوماً على عدم إدخار أي جهد لدعم العراق، مشيرا الى أهمية التعاون المشترك بين البلدين، في المجالات التي تخدم الشعبين الشقيقين.

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