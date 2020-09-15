الكاظمي: التغييرات في المواقع الإدارية جاءت منسجمة مع السياق الإداري والقانوني

2020/09/15 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان التغييرات في بعض المواقع الإدارية واجهت ردود فعل مختلفة.

واكد الكاظمي ان هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني، وان معظم الأسماء المطروحة تم اختيارها من داخل المؤسسات ذاتها.

وأضاف الكاظمي ان مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة، معربا عن تمنياته من الجميع التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة من واقع المسؤولية الوطنية.

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