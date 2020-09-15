عبوة ناسفة تستهدف دبلوماسيين بريطانيين قرب جامع أم الطبول

2020/09/15 | 15:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة تعبيرية

انفجرت عبوة ناسفة، في الطريق المؤدي إلى شارع مطار بغداد الدولي مستهدفة موكب يضم دبلوماسيين بريطانيين بحسب معلومات أولية.

الأنباء الأولية تحدثت عن تفجير العبوة قرب جامع أم الطبول في المنطقة الخضراء غربي بغداد، حيث تشهد المنطقة مرور العجلات الدبلوماسية بشكل دوري، وعلى إثر ذلك، طوقت قوة أمنية مدخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة القادسية، من دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

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