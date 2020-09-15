2020/09/15 | 15:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و140 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي نحو 350 ألف شخص من المصابين لحد الآن.





وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية اليوم الاثنين تم تسجيل 2705 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 407 آلاف و353 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1299 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 349 ألف و984 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3811 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 140 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 23453 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و613 ألف و891 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2705 إصابات جديدة بكورونا في ايران و140 وفاة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2705 إصابات جديدة بكورونا في ايران و140 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).