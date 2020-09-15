وزير النفط: إقليم كردستان باع نفطه بـ 4 دولارات

2020/09/15 | 15:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، عن قيام إقليم كردستان بيع نفطه ب4 دولارات للبرميل خلال ازمة هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وقال عبد الجبار، خلال استضافته في لجنة الطاقة النيابية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الازمة الأخيرة لهبوط أسعار النفط ظهرت هشاشة الوضع الاقتصادي في العراق، اذ قام العراق ببيع نفطه بسعر 10 دولارات للبرميل بينما إقليم كردستان باع نفطه ب4 دولارات للبرميل".

وأضاف أن العراق حاليا يقترض أموال داخليا لتغطية رواتب الموظفين، مما يدل ان البنية الاقتصادية للعراق غير امينة وضعيفة في مواجهة أي ازمة، موضحا أن النفط هو السلعة الأساسية حاليا، ولكن هو بالتناقص عالميا.





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