2020/09/15 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كيبلات انترنت

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

21 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، عن التسعيرة الجديدة الخاصة بخدمة الإنترنت في العراق، فيما أكدت زيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة ابتداء من اليوم، مبينة أن السعات الجديدة مشروطة بنفس الأسعار السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، 15 أيلول 2020، ان "قرار الوزارة الجديد جاء تزامنا مع توجيهات رئيس الوزراء وبإشراف من وزير الاتصالات والمتضمنة ضرورة معالجة الضعف الحاصل في شبكات الانترنيت وجودة خدمة الانترنت المقدمة الى المواطنين ولغرض تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تقديم عروض تشجيعية لشركات الـ(ISPs) وشركات الهاتف النقال".

وأضاف البيان أن "القرار تضمن زيادة في السعات الدولية والمحلية المجهزة بنسب معينة وفق ضوابط تنظيمية خاصة بعملية توزيع وبث خدمة الانترنيت مع توفير سعات عالية لتغطية احتياجات شركات الهاتف النقال مع الحفاظ على ايرادات الوزارة من أجور البنى التحتية لسعات الاتصالات".

وأشار الى ان زيادة سعات الاتصالات التي وفرتها وزارة الاتصالات يعتبر نافذا من تاريخ اليوم، 15/9/2020، شرط توزيعها وايصالها الى المواطنين بنفس الاسعار السابقة دون زيادة او نقصان وبتحسن ايجابي ملحوظ قياسا بالخدمات المقدمة بالاشتراك الحالي دون زيادة اي تكاليف مالية اضافية تفرض على كاهل المواطن.

واوضح انه "سوف يتم اعتماد التقارير الفنية الواردة من هيئة الاعلام والاتصالات التي تتضمن معلومات تفصيلية عن جودة خدمة الانترنيت الـ (SLA) المقدمة من قبل شركات مجهزي الخدمة الـ (ISPs) وكذلك خدمة الانترنيت المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تقر التسعيرة الجديدة للإنترنت وتعلن عن زيادة السعات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تقر التسعيرة الجديدة للإنترنت وتعلن عن زيادة السعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).