القاضي علاء جواد يباشر مهام عمله رئيساً لهيأة النزاهة

2020/09/15 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (15 أيلول 2020)، مباشرة القاضي (علاء جواد حميد) مهام عمله رئيساً للهيأة، مشيرةً إلى عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها.





وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القاضي جواد، باشر مهام عمله اليوم الثلاثاء، رئيساً للهيئة بعد صدور الأمر الديواني"، مبيناً "عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها؛ لمناقشة وضع ورسم خطة عمل سريعة كفيلة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة في الوضع الراهن".

يشار إلى أن قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل نص في المادَّة (6) منه "يتولى رئيس الهيئة وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون وإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإصدار لائحة السلوك وإصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة"، بحسب ما جاء في بيان الهيأة.

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