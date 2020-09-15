الاتصالات العراقية تقرر تسعيرة جديدة لخدمة الإنترنت

2020/09/15 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الثلاثاء، عن إقرارها التسعيرة الجديدة الخاصة بخدمة الإنترنت في العراق، وزيادة السعات الدولية والمحلية المجهزة، ابتداء...

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