اول تعليق للكاظمي بعد اجراء تغييرات كبيرة ومهاجمة أحزاب له

2020/09/15 | 15:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بأول تعليق بعد التغييرات الإدارية التي أجراها أمس الاثنين، ووصفت بأنها "كبيرة"، فيما ردَّ على...

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