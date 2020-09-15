مسرور بارزاني يبلغ بلاسخارت: لا بد من حل جذري للمشاكل مع بغداد

2020/09/15 | 15:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة - صورة: KRG

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