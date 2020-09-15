مرور اربيل: لوحات تسجيل سيارات باللغة الإنجليزية للمسافرين لخارج الاقليم

2020/09/15 | 15:38 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ادارة المرور ان القرار يخص لوحات تسجيل محافظة اربيل فقط

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