القبض على 49 مطلوبا ضمن الصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق بالبصرة

2020/09/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، النتائج الأولية للصفحة الخامسة من عمليات الوعد الصادق.

واكدت العمليات في بيان، إلقاء القبض على تسعة واربعين مطلوبا للقضاء، حسب مذكرات إلقاء القبض من بينهم عمال يحملون الجنسية البنغالية، ولا يملكون إقامة في البلاد، مشيرة الى مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية، والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.

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