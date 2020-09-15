الدفاع المدني اللبناني يعلن السيطرة على حريق شب في مبنى تجاري

2020/09/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن الدفاع المدني اللبناني من السيطرة على حريق شب في مبنى تجاري قيد الإنشاء وسط بيروت، كان من آخر تصاميم المعمارية زها حديد.

ولم يتضح سبب نشوب الحريق في المبنى الذي يقع على الطريق الرئيس الذي يمر بالميناء، فيما أكد مسؤول بالدفاع المدني إنهم فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث في وقت لم ترد فيه تقارير فورية عن وقوع اصابات.

ومن الجدير بالذكر ان الحريق هو الثالث في المنطقة خلال أسبوع بعد حريقين آخرين في ميناء بيروت، أحدهما الحريق الضخم يوم الخميس الماضي، والذي أثار الذعر بين السكان، وبعد اخماد حريق آخر في الأسبوع الماضي.

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