ولايتي يدعو السياسيين العراقيين إلى إيجاد حلول للمشاكل في ظل حكومة الكاظمي

2020/09/15 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مستشار المرشد الإيراني، للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، السياسيين العراقيين إلى إيجاد حلول للمشاكل بالعراق في ظل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وخلال لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد ولايتي ضرورة توطيد الاواصر بين الشعبين الايراني والعراقي في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة التي تمتد جذورها الى نحو اربعة آلاف عام، والقواسم الثقافية المشتركة الكثيرة بين البلدين.

وكان المالكي قد وصل إلى طهران في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.

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