عن فيينا ورائف بدوي أتحدث! - إلهام مانع

2020/09/15 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع كل عام أزور النمسا، مرتين أو ثلاث.



زيارة عمل.



اعقد فيها ورشات عمل، لمختصين ومختصات، وعاملين وعاملات في مجال التعليم، والشباب، والمرأة والهجرة والإدماج، والشرطة.



غالباً ما يكون الموضوع عن التطرف.



وعادة ما يكون موعدي مع فيينا في سبتمبر من كل عام .



اقضي فيها أسبوعاً.



اختار فندقاً، ومنه اتحول إلى ورشات العمل.



أسبوع مرهق.



لأن كل ورشة عمل تستغرق يوم عمل كامل.



وبعضها يتطلب سفري ب ......





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