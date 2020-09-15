علاء جواد يباشر مهام عمله رئيساً لهيئة النزاهة ويجتمع بالكادر المتقدم فيها

2020/09/15 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مباشرة القاضي (علاء جواد حميد) مهام عمله رئيساً للهيئة، مشيرةً إلى عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها.

واشارت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” إلى مباشرة القاضي جواد مهام عمله اليوم الثلاثاء الموافق ١٥/٩/٢٠٢٠ رئيساً للهيئة بعد صدور الأمر الديواني، مبينةً عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها؛ لمناقشة وضع ورسم خطة عمل سريعة كفيلة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة في الوضع الراهن.

يشار إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل نص في المادَّة (6) منه” يتولى رئيس الهيئة وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون وإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإصدار لائحة السلوك وإصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة”.

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