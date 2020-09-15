نائبة عن سائرون : تعيينات الكاظمي الأخيرة غير قانونية

2020/09/15 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعتبرت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب عن كتلة سائرون الدكتورة انعام الخزاعي اليوم الثلاثاء ، ان” غالبية التعيينات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء بأنها غير دستورية وغير قانونية.

وقالت الخزاعي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان غالبية التعيينات التي صدرت عن السيد الكاظمي من درجة وكيل وزارة فما فوق غير دستورية وغير قانونية بل خالفت النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة ٢ منه التي اكدت ان صلاحية تعيين الدرجات الخاصة هي لمجلس الوزراء وليس إلى السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأضافت الخزاعي : إن بقية التعيينات من وكيل وزارة فما فوق او رئيس هيئة فيتوجب اصدار قرار من مجلس الوزراء بالتوصية على التعيين وفق المادة ٨٠/ خامسا من الدستور، ورفع ذلك الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين وفق المادة ٦١/ خامسا/ ب من الدستور .

الخزاعي أكدت : إن تنشيط عمل الدولة ومؤسساتها المختلفة يتم من خلال تكليف الشخص المناسب في المكان المناسب لا من خلال جر العراق إلى فخ الدولة العميقة ولكن بتشكيل جديد يتلائم مع مرحلة انتخابية قادمة لان ذلك خروج عن تعهدات رئيس الحكومة بالابتعاد عن المحاصصة وهو خرق جديد يضاف لخروقات حكومية سبق ونوهنا عنها مرارا وتكرارا تحت قبة البرلمان.

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