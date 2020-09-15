القانونية النيابية: ثلاثه سيناريوهات لحل ازمة الدوائر المتعددة

2020/09/15 | 15:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن وجود ثلاثة سيناريوهات لحل ازمة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “ثلاثة سيناريوهات مطروحة للناقش لحل ازمة الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد”، لافتا الى ان “السيناريو الاول هو اعادة التصويت على فقرة الدوائر المتعددة وتعديلها”.

واضاف ان “السيناريو الثاني والثالث تضمنا ان تكون المحافظة ثلاث دوائر او دوائر متعددة وهذا الامر يتطلب اجراءات فنية معقدة”، مبينا ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على اي صيغة نهائية”.

واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، امس الاثنين، ان الخلافات السياسية بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا تزال قائمة حتى الان.



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