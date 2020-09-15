الداخلية الإيرانية تمنع أي تحرك للزوار باتجاه العراق

2020/09/15 | 15:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد أين نيوزأصدرت لجنة شؤون زيارة الأربعين في وزارة الداخلية الايرانية، اليوم الثلاثاء بيانا أعلنت خلاله منع أي مسيرات أو تحركات جماعية تحت اي عنوان باتجاه الحدود الغربية لأنه يخالف الاجراءات الصحية للمركز الوطني لمكافحة كورونا.وأكد البيان المذكور منع تحرك أي زائر إيراني باتجاه العراق في ايام شهر صفر بمناسبة احياء ذكرى زيارة الأربعين الحسيني نظرا لتفشي فيروس كورونا في العراق وإعلان الحكومة العراقية عدم استقبال الزوار من الدول الأخرى وفرض سياسات الحجر الصحي في العراق.ودعت لجنة شؤون الاربعين الزوار الايرانيين الى عدم الالتفات إلى الشائعات والمطالب التي تنشر في الفضاء السيبراني والمواقع غير الموثوقة بهذا الشان .

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