أروع وأحدث قطارات الملاهي

2020/09/15 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبحث عن جرعة أدرينالين؟ ماذا عن جولة في مدن ملاهي الامارات؟ صدقني قطارات الملاهي فيها بعيدة كل البعد عن العاب الأطفال وهي سترفع مستويات الأدرينالين في جسدك لتمنحك عطلة نهاية اسبوع مصحوبة بالاثارة!

Formula Rossa، عالم فيراري

سرعة 250 كم/ س، بتسارع من 0 الى 4.9 في الثانية، لا ليست سيارة سباق، انا اتكلم عن قطار الملاهي في عالم فيراري!! انه القطار الاكثر رعبا، فتحضر لأن يصل الصراخ فوق علوه، وبالمناسبة فهو يصل الى 52 م.

Fast and Furry-ous, Warner Bros.



في ابو ظبي

هل تتذكر السرعة التي كان يتمتع بها Road Runner، توقع ان تكون سرعة القطار في وارنرز بروذرز شبيهة بها.



انت ستنطلق بسرعة الصاروخ! هل هذه نبضات قلبك التي نسمعها؟ لا تخف، فالامر سينتهى بأقل من دقيقة!

Velicopter IMG World of Adventure، دبي

هذا القطار سيجعلك تصرخ من قلبك بدءا من الانطلاقة حتى الانتهاء، واروع ما فيه هو انتقاله من الفسحة البداخلية نحو الخارج، لتشعر وكأنك بالفعل تخطيت جدار الصوت ووصلت الى وجهة خارقة.



صدقني لن تود ان تفوت هذه التجربة، ولكن لا تصطحب معك شخص من ذوي القلوب الضعيفة!

The Green Hornet, Motion gate، دبي

هذا القطار سيتخطى عقبات عدة، لتشعر وكأنك مستهدف من قبل الاشرار الذين يريدون النيل منك، اضف الى ذلك السرعة التي ينتلق بها حتى تحظى بجولة العمر، لا تتردد في تجرلتها فـ Green Hornet يعتمد عليك لغلب الأشرار!

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