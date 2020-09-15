لعبة WRC 9 ستقدم لك مزيج مذهل من الواقعية والإثارة

2020/09/15 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عالم ألعاب السيارات الواقعية عادة ما يكون مقتصراً على سباقات الحلبات، ولكن ماذا لو كنت ترغب في خوض تجربة سباقات أكثر صعوبة وإثارة من ذلك؟ هنا يجب أن تتوجه إلى سباقات الرالي، والتي تعد لعبة WRC 9 الجديدة هي أفضل مكان لها.

تفاصيل لعبة السيارات WRC 9

تقدم لعبة WRC 9 حسب رأي الكثير من السائقين المحترفين أكثر تجربة سباقات رالي واقعية في عالم الألعاب بشكل عام، وهي تتمتع بنمط Career Mode متكامل يعد الأفضل بين كافة ألعاب سباقات السيارات الأخرى بفضل مستوى التفاصيل المتوفر به وكيفية تطورك كسائق خلال المهام المختلفة عبر اكتساب خبرات ومهارات قيادة جديدة.

إضافة إلى ذلك، تستمر واقعية اللعبة حتى في أعطال السيارات، حيث أن السيارات الأسرع عادة ما تكون أقل اعتمادية من منافسيها، وهو ما يعد أمر حقيقي وواقعي بالفعل في سباقات الرالي، ما يعني أنه يتوجب عليك الاختيار بين السرعة أو التناسق في الأداء.

بل تسمح لك اللعبة أيضاً بتولي مسؤولية إدارة ميزانيتك، إضافة للمرور بتدريبات مختلفة ترفع من مستوى مهاراتك، وذلك مع راليات تقام في مختلف ظروف الطقس للحصول على تحديات مميزة لا تتوفر أبداً في سباقات الحلبات.

هذا وتتمتع السيارات داخل اللعبة أيضاً بتصميمات وأصوات وشعور واقعي للغاية مع أعلى دقة للرسومات، وقد بدأت اللعبة بالتوفر على كل من اكس بوكس 1 وبلايستيشن 4 من يوم 4 سبتمبر عبر متجر Epic Games، على أن تتوفر لاحقاً لكل من اكس بوكس سيريس X وبلايستيشن 5 ونينتيندو سويتش.

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