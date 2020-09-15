“مدينة شابة لاتشيخ” كيف وصف نجوم الفن بيروت؟

2020/09/15 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب هاشتاج بعنوان #بتذكر_بيروت_بـ ، من أجل دعم لبنان فى أزمتة الأخيرة، وتفاعل نجوم الفن من جميع الدول العربية مع الهاشتاج ، واصفين لبنان بشعبها وبشوراعها وبذكرياتهم معاها بكلمات مؤثرة.وتذكرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، بمقطع فيديو لها وهى برفقة نجلها في شوارع بيروت، عبر حسابها الرسمي بموقع […]

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