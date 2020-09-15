2020/09/15 | 16:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، وضمن عملية الوعد الصادق القبض على عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة واعتدة مختلفة في البصرة.وقالت في بيان تلقته {الفرات نيوز} إنه "استكمالاً لتنفيذ مهامها ضمن عملية الوعد الصادق بصفحتها الخامسة لفرض القانون والسيطرة على السلاح الغير مرخص وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة".واضافت: "حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦ الفرقة التاسعة قيادة عمليات البصرة من ضبط المواد التالية في منطقة الهور ومنطقة الزوين الحدود الغربية الفاصلة مع محافظة ذي قار: ٤ احاديات عيار ١٤/٥ ملم١٠ علب عتاد احاديات٩ رمانات وقاذفة ضد الدروع٥ قنابر هاون عيار ١٢٠ ملم٤ بنادق كلاشنكوفبالإضافة إلى سبطانة احادية ١٢/٧ ملم وهاون ٦٠ ملم وشريط BKCكما تمكنت المفارز ذاتها من القاء القبض على ٤ من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة".Mohameed

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة في البصرة ضمن الوعد الصادق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة اسلحة في البصرة ضمن الوعد الصادق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).