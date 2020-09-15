الصحة تسجل 4224 اصابة 80 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/09/15 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4224 اصابة بـ وباء كورونا و 4214 حالة شفاء اضافة الى وفاة 80 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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