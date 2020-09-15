2020/09/15 | 16:19 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش في صورة من أرشيف رويترز دبي (رويترز) - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش يوم الثلاثاء إن وجود الولايات المتحدة كوسيط في اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يضمن له أن تعليق ضم أراض فلسطينية سيصمد.وقال قرقاش إن هذا ليس الوقت المناسب لمراجعة مبادرة السلام العربية، وإنها لا تزال حجر الزاوية في التزام الإمارات تجاه القضية الفلسطينية.تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش يقول الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم أراض فلسطينية سيصمد) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش يقول الوساطة الأمريكية ضمانة على أن تعليق ضم أراض فلسطينية سيصمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).